Pa: cresce attività Ispettorato, controlli su 65 enti e oltre 4 mila dipendenti nel 2019 (2)

- Nel dettaglio, si chiarisce nella nota, sono stati "143 i procedimenti scaturiti da falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza (furbetti del cartellino) si sono conclusi con il licenziamento in 70 casi, con la sospensione dal servizio per 42 soggetti, 24 sono sospesi per procedimento penale, 4 sono in corso e 3 sono stati archiviati". "Da segnalare, infine – si conclude - che su 1782 fascicoli aperti, ben 1697 derivano da segnalazioni dei cittadini o istanze di cittadinanza; a dimostrazione dell'importante e proficua collaborazione fornita dagli utenti al buon andamento delle amministrazioni". (Com)