Ciad: attacco di Boko Haram, uccisi 6 militari al confine con Camerun, Niger e Nigeria

- Sei militari del Ciad sono morti e altri dieci sono rimasti feriti in un attacco condotto dal jihadista nigeriano Boko Haram a Tetewa, una delle isole lacustri nella provincia del lago Ciad, al confine fra Camerun, Niger, Nigeria e Ciad. Lo riferiscono di sicurezza di Ndjamena citate dall’agenzia “Apa”, secondo cui i militari che erano di pattuglia nella zona sono caduti in un'imboscata tesa dai miliziani jihadisti. L’offensiva di Boko Haram è iniziata nel 2009 e da allora si è allargata anche ad altri paesi del bacino del lago Ciad. Secondo stime governative, in Nigeria dal 2009 ad oggi gli attacchi del gruppo terroristico hanno provocato ad esempio oltre 30 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili.(Res)