Asili nido: sindacati, piena soddisfazione per presidio sotto Consiglio regionale lombardo, vogliamo cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimono soddisfazioni i sindacati per il presidio unitario che si è tenuto martedì mattina sotto il Consiglio Regionale Lombardo per protestare contro la delibera regionale sugli asili nido. "Almeno mille educatrici ed educatori, insieme alle rappresentanze sindacali di categoria di Cgil Cisl Uil - si legge in una nota - ma anche qualche mamma e papà con i loro bambini, hanno manifestato sotto il Pirellone". Come Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia "siamo - affermano i sindacati - poi state audite prima dai capigruppo di maggioranza e di minoranza e poi in terza commissione consiliare. Abbiamo esposto le criticità individuate nella delibera, trovando un ascolto attento da parte di Consigliere e Consiglieri, che ci hanno richiesto molti chiarimenti sia rispetto alle nostre valutazioni sia rispetto all'attuale organizzazione dei servizi educativi 0-3 anni". "Ci è stato così richiesto un documento puntuale sulle nostre rivendicazioni, da presentare entro la riunione di Commissione di domani. Contiamo che questo sia il segnale della disponibilità a fare un passo indietro e a sospendere o a modificare la delibera. Siamo pronti - concludono le sigle sindacali - a continuare questa battaglia per nidi di qualità e per la tutela professionale del personale educativo". (Com)