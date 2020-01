Bari: domani Emiliano al convegno su metodo tariffario rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani 29 gennaio a Bari, a Villa de Grecis, a partire dalle ore 9,30, il convegno nazionale, rivolto ai Comuni pugliesi, sul metodo tariffario nazionale rifiuti per il riconoscimento dei costi efficienti per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la trasparenza. Interverranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro, il presidente Anea (associazione nazionale degli enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti) Marisa Abbondanzieri, il presidente Arera (autorità di regolazione per energia reti e ambiente) Stefano Besseghini, il presidente di Anci Puglia Domenico Vitto, il presidente di Ager Puglia Fiorenza Pascazio, il direttore di Ager Gianfranco Grandaliano, Giovanni Biagini e Laura Ricciardi di Atersir (agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) e Monica Bettiol del Consorzio Priula.(Ren)