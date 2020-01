Agroalimentare: ok da Consiglio regionale lombardo a mozione per sospendere avvio etichettatura Nutri-score

- Il governo intervenga sulle istituzione europee per scongiurare l’avvio della etichettatura semaforica (Nutri-score) che se attuata rischierebbe di ripercuotersi negativamente sui prodotti del made in Italy e dunque anche sulla filiera agroalimentare lombarda che esporta 500 mila tonnellate di prodotti lattiero-caseari e 270 mila tonnellate di carne per un valore di oltre 1,2 miliardi e 750 milioni di euro. È quanto prevede la mozione presentata dalla Lega (prima firmataria Federica Epis) e approvata in Consiglio regionale, con la quale si evidenzia il rischio per il nostro sistema agroalimentare dell’adozione dell’etichettatura semaforica basato su una scala di 5 colori (rosso, arancione, giallo, verde chiaro e verde) con la quale segnalare generi alimentari in base ai loro ingredienti. “Con tale criterio – si legge nella mozione – le bevande energetiche sarebbero etichettate con il colore verde mentre alcune eccellenze lombarde come l’olio del Garda, il Grana Padano e il Salame di Cremona con il colore rosso”. Un sistema quello del Nutri-score già adottato da Regno Unito, Francia e Belgio ma che l’Unione Europea parrebbe intenzionata ad estendere a tutto il continente. “Un sistema di etichettatura – avverte il documento – privo di scientificità che rischia di danneggiare anche il valore indisponibile e immateriale della dieta mediterranea dichiarata nel 2010 patrimonio Unesco”.(Com)