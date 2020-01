Agroalimentare: assessore Rolfi su Nutriscore, bene presa posizione Consiglio regionale, tutelare prodotti lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di etichettatura semaforica 'Nutriscore' "è un grosso pericolo per il nostro comparto agroalimentare. Va contrastato in maniera decisa. Dobbiamo ribadire la qualità dei prodotti Made in Italy e il diritto all'etichettatura di origine per mettere nelle condizioni il consumatore di scegliere con consapevolezza il prodotto alimentare autenticamente italiano". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi in merito alla mozione sul 'Nutriscore', approvata dal Consiglio regionale. "Mi farò portavoce in sede nazionale ed europea di queste istanze per tutelare gli interessi dei produttori e consumatori lombardi. È necessario sostenere la proposta dell'etichetta a batteria, in alternativa al Nutriscore, in grado di dare informazioni precise sulla quantità di assunzione corretta degli alimenti. Oltremodo vanno esclusi dal sistema delle etichettature nutrizionali le produzione tutelate come Dop e Igp, protette da disciplinari di qualità approvati dalla stessa Comunità europea. Pensare che olio del Garda, Grana padano, Parmigiano reggiano, prosciutto di Parma o salame di Cremona possano avere il bollino rosso è folle. Sarebbe uno schiaffo a un ciclo produttivo votato all'export e una mistificazione della realtà visto che la dieta mediterranea è riconosciuta dall'Unesco come elisir di lunga vita", ha concluso l'assessore.(Com)