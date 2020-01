Siria: Idlib, esercito lancia offensiva contro ultimo grande bastione ribelle nella provincia

- L’esercito siriano ha lanciato oggi un’offensiva contro Maaret al Numan, città della provincia di Idlib considerata l’ultimo grande bastione delle forze ribelli in Siria. Secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, la città sarebbe completamente circondata e le forze del governo hanno iniziato ad attaccare i quartieri occidentali, che sono ormai in gran parte disabitati a causa dei pesanti bombardamenti degli ultimi mesi. Maaret al Numan si trova sull'autostrada M5 che collega Damasco alla seconda città della Siria, Aleppo. La via è considerata fondamentale dal governo di Damasco per poter riprendere i collegamenti con Aleppo e rilanciare l’economia del paese. Maaret al Numan è il secondo più importante centro urbano della provincia della Siria nordoccidentale dopo Idlib ed è sotto il controllo delle forze ribelli dal 2012. Dallo scorso 24 gennaio. L’esercito siriano ha conquisto ben 23 tra città e villaggi situati intorno a Maaret al Numan. L’offensiva lanciata in questi giorni rientra nella vasta operazione su più fronti avviata dall’esercito siriano con l’appoggio delle forze militari russi nel nord ovest della Siria, area dominata dal gruppo estremista islamico Hayat Tahrir al Sham. Secondo le Nazioni Unite, a partire da dicembre sono circa 358.000 le persone che sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni a causa degli scontri armati nel nord ovest della Siria.(Beb)