Balcani-Ue: Sassoli, urgente dare nuovo slancio al processo di allargamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo ha spiegato che con questa dichiarazione congiunta, "chiediamo al Consiglio europeo di continuare a sostenere la prospettiva europea dei Balcani occidentali sulla base del rispetto dei criteri di adesione e di trasmettere un messaggio politico inequivocabile e positivo sull'apertura dei negoziati di adesione e sulla concessione dello status di candidato". Secondo Sassoli, bisogna "urgentemente dare nuovo slancio al processo di allargamento, fornendo risultati concreti e il vertice di Zagabria dovrà svolgere un ruolo chiave in questa prospettiva". Nelle conclusioni, "ribadiamo il pieno impegno dei nostri Parlamenti a partecipare alle riflessioni su un "approccio rinnovato" all'allargamento affinché il processo diventi più democratico, più trasparente e più vicino ai cittadini e alla società civile", ha aggiunto Sassoli. L'allargamento è un processo che "richiede molti sforzi e grande impegno da tutte le parti", ha sottolineato ancora il presidente, e i Parlamenti "sono fondamentali per promuovere l'agenda di riforme dell'Ue". Il Parlamento europeo, ha ribadito Sassoli, "è pronto a proseguire in un dialogo costruttivo e a sostenere i Parlamenti dei Balcani occidentali mentre si incamminano verso la strada europea". (Beb)