Alitalia: De Vecchis (Lega), priorità è tutela lavoratori

- Su Alitalia la priorità è la tutela dei lavoratori. Lo scrive in una nota William De Vecchis, senatore della Lega e vice presidente della commissione Lavoro di Palazzo Madama e co-firmatario dell’ordine del giorno approvato oggi in commissione trasporti con i colleghi leghisti Rufa, Pergreffi, Briziarelli, Campari e Corti. "Per questo abbiamo ottenuto dal governo l’impegno ad assicurare nel piano integrativo di interventi e iniziative di riorganizzazione ed efficientamento di riservare misure specifiche per la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti. Ora controlleremo passo a passo ogni azione del governo affinché rispettino l’impegno formalmente assunto oggi”, afferma De Vecchis.(Com)