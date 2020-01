Milano: Maran, oneri di urbanizzazione in aumento, quadruplicati dal 2015

- Gli oneri di urbanizzazione incassati dal Comune di Milano sono quadruplicati dal 2015 al 2019. Lo ha fatto sapere l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran in occasione della commissione consiliare che ha esaminato le voci del bilancio che riguardano la sua direzione. Nel 2019, infatti, Palazzo Marino ha incassato 188,1 milioni, una cifra superiore di 30 milioni rispetto a quella del 2018 (quando il totale degli oneri ammontava a 157,9 milioni), più che doppia rispetto al 2017 (83,5 milioni) e addirittura quadrupla rispetto agli anni precedenti (nel 2016 55,2 milioni e nel 2015 46,4 milioni). "I progetti che ci hanno permesso di conseguire questi obiettivi - ha fatto notare Maran - fanno parte di un quadro molto più variegato, sia come operatori che come quartieri. Nel 2019 per altro abbiamo lavorato in regime di salvaguardia del piano di governo del territorio, ma rispetto all'anno passato abbiamo avuto un rallentamento solo su luglio e agosto, i mesi delle osservazioni e delle controdeduzioni al pgt, per il resto dell'anno la città ha lavorato bene, anzi in crescita". La crescita degli oneri sembra destinata a perdurare, guardando ai primi dati del 2020: nel mese di gennaio infatti il Comune ha firmato due grossi accordi per progetti in via Frigia e in viale Montello 6, che in totale cubano 3 milioni e 600 mila euro. E ai consiglieri del Movimento 5 Stelle che notavano come l'aumento degli oneri sia collegato a un maggior consumo di suolo, Maran ha replicato: "È da respingere al mittente l'idea che siccome introitiamo più soldi, aumenta il consumo di suolo: non c'è alcuna corrispondenza, perché quasi tutti gli interventi che abbiamo visto sono demolizioni e ricostruzioni. Anzi, il dato è che nonostante introitiamo queste risorse in più, abbiamo un consumo di suolo praticamente stabile (dello 0,06, ndr)". (segue) (Rem)