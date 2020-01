Milano: Maran, oneri di urbanizzazione in aumento, quadruplicati dal 2015 (2)

- Parte delle maggiori risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione l'amministrazione ha intenzione di destinarla a interventi di riqualificazione del patrimonio scolastico. Alle attività dell'Urban Center in Triennale, invece, andrà il 10 per cento dell'affitto del negozio di Moncler in Galleria Vittorio Emanuele, ospitato proprio nei locali che fino all'anno scorso erano occupati dallo spazio comunale. Per il 2020 si tratta in totale di 270 mila euro. E potrebbe essere riproposta nel 2020 l'idea di animare i cavalcavia Bussa, Corvetto e Monteceneri. Il Comune aveva lanciato un bando l'anno scorso per una sperimentazione di questo genere nel periodo estivo, "ma il vincitore (la società Urban value Srl, ndr) non è stata in grado di dare seguito alla sua domanda per l'estate 2019", ha detto Maran, auspicando che l'iniziativa possa essere realizzata quest'anno. (Rem)