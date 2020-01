Medio Oriente: presidente statunitense Trump, palestinesi meritano una vita migliore

- I palestinesi meritano una vita migliore, ma vengono sfruttati dagli estremisti. Lo ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa organizzata oggi a Washington per annunciare l’atteso piano di pace per il Medio Oriente. “Oggi è un grande passo verso la pace”, ha detto, ricordando che Israele “sta cercando la pace, che va oltre la politica”. (Res)