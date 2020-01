Napoli: Palmieri, sentenza corte costituzionale solleva allarme conti del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sentenza, com'è evidente, farà sollevare, tutta in una volta purtroppo, la polvere che l'amministrazione de Magistris ha nascosto per anni sotto il tappeto dei conti comunali". Lo ha affermato il presidente della commissione trasparenza del Comune di Napoli Domenico Palmieri commentando la sentenza della Corte costituzionale. Palmieri ha ricostruito così la vicenda: "Oggi è stata emessa la sentenza 4 della Corte costituzionale la quale doveva pronunciarsi sulla costituzionalità di alcune norme di vitale interesse per il Comune di Napoli. Ricordiamo infatti che Il Comune, in base all'ultima riformulazione del piano di riequilibrio approvato nell'ambito della procedura di pre-dissesto, aveva quantificato il deficit in circa 1.700 milioni. Tuttavia la sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti aveva fatto salire il disavanzo a circa 2.400 milioni". E quindi ha aggiunto: "La stessa Corte dei Conti campana aveva poi bocciato anche le contromisure adottate dal Comune; in particolare su un punto, ovvero l'errato inserimento in bilancio delle anticipazioni di liquidità ricevute dal comune negli anni scorsi che, secondo i magistrati contabili, ha determinato una illegittima espansione delle capacità di spesa per un importo di 1.140 milioni di euro". (segue) (Ren)