Napoli: Palmieri, sentenza corte costituzionale solleva allarme conti del Comune (3)

- Per il presidente della commissione trasparenza del Comune di Napoli, la pronuncia dei giudici costituzionali avrà importanti ripercussioni sull'amministrazione locale: "Questa sentenza, com'è evidente, farà sollevare, tutta in una volta purtroppo, la polvere che l'amministrazione de Magistris ha nascosto per anni sotto il tappeto dei conti comunali, aggravando ulteriormente la gestione di bilancio e le difficoltà, già drammatiche, nell'erogazione dei servizi ai cittadini". Quindi Palmieri ha concluso: "Torna di attualità anche la possibile dichiarazione di dissesto finanziario, sebbene ormai la questione interessi esclusivamente gli amministratori comunali in quanto per i napoletani non cambierebbe nulla rispetto all'attuale situazione già disastrosa, con tasse al massimo e servizi pubblici, dai trasporti ai rifiuti alla manutenzione urbana, inesistenti." (Ren)