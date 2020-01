Kosovo: negoziati formazione governo, proseguono contatti fra Vetevendosje e Ldk (2)

- La stessa Osmani, in un'intervista all'agenzia di stampa "Kosovapress", aveva annunciato il proseguimento dei negoziati nel fine settimana appena concluso. "Naturalmente spero che questa volta ci sia un riavvicinamento definitivo", ha commentato Osmani in riferimento al recente stallo nei negoziati sulla formazione del nuovo governo. "Vogliamo assicurarci che l'accordo tra Ldk e Vetevendosie venga raggiunto nei prossimi giorni in modo di avere tempo sufficiente per incontrarsi e creare il coordinamento necessario con le minoranze nazionali", ha osservato l'esponente dell'Ldk, notando che la minoranza serba ha bisogno di tempo per dirimere la questione legata alla sua inclusione nel nuovo governo di Pristina. (segue) (Kop)