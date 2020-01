Kosovo: negoziati formazione governo, proseguono contatti fra Vetevendosje e Ldk (4)

- La Lega democratica del Kosovo, nei giorni scorsi, ha ribadito la sua disponibilità ad un accordo per formare una coalizione di governo con il Movimento Vetevendosje nonostante "la loro mossa unilaterale" di nominare il suo leader Albin Kurti come primo ministro. "Il destino dell'accordo è nelle mani del Vetevendosje", ha chiarito nei giorni scorsi il capo gruppo dell'Ldk in aula, Avdullah Hoti, invitando il partito di Kurti alla "responsabilità" in modo da creare le nuove istituzioni a Pristina in base al risultato elettorale dello scorso 6 ottobre. Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha concesso nei giorni scorsi al leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, il mandato di primo ministro incaricato per la formazione del governo. (segue) (Kop)