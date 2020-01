Kosovo: negoziati formazione governo, proseguono contatti fra Vetevendosje e Ldk (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto annunciato dallo stesso Thaci tramite il suo profilo Facebook ufficiale, il decreto presidenziale con il nome del primo ministro incaricato è stato inviato alla presidenza del parlamento di Pristina. Entro 15 giorni di tempo, Kurti dovrà ora presentare il suo governo e ottenere la fiducia in parlamento. Ancora non è chiaro come intende muoversi il leader del Movimento Vetevendosje visto che, dopo settimane di trattative, ancora non è stato un accordo con la Lega democratica del Kosovo per la formazione di una coalizione di governo. "Questo è un passo molto importante per la creazione di nuove istituzioni e da oggi inizia la scadenza costituzionale per la formazione del governo della Repubblica del Kosovo", ha dichiarato Thaci. Nel caso in cui Kurti non dovesse trovare una maggioranza per formare il governo, il presidente kosovaro potrà concedere il mandato ad un altro partito o indire nuove elezioni anticipate. (Kop)