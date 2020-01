I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia-Germania: delegazione serba oggi a Berlino per colloquio con ambasciatore Usa - Una delegazione della Serbia è oggi a Berlino per un colloquio con l'ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell. Secondo fonti della stampa serba, la delegazione è guidata dal direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Al centro della riunione con Grenell, che è anche inviato speciale Usa per il dialogo fra Kosovo e Serbia, sarà la ristrutturazione delle infrastrutture di trasporto fra il Kosovo e la Serbia centrale. Secondo le fonti della stampa locale, la riunione vedrà al centro solo temi commerciali, in quanto la Serbia resta ferma nella propria richiesta di un'eliminazione dei dazi imposti da Pristina come condizione per un proseguimento del dialogo politico, il quale continuerà ad essere condotto sotto la mediazione dell'Unione europea. (Res)