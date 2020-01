Kosovo-Serbia: fonti stampa, nei prossimi giorni a Berlino possibile accordo su ferrovia Pristina-Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati svoltisi oggi a Berlino sulla ripresa dei collegamenti ferroviari tra Kosovo e Serbia sono stati positivi. E' quanto affermato da fonti della delegazione kosovara a Berlino, citate dai media locali, dopo l'incontro con la delegazione serba svoltosi oggi, grazie alla mediazione dell'ambasciata Usa nella capitale tedesca, nell'ottica di trovare un accordo. "Abbiamo fatto progressi e abbiamo concordato di concludere con successo i negoziati nei prossimi giorni", ha dichiarato Xheme Veseli, rappresentante della delegazione kosovara impegnata a Berlino. "Un accordo per la ripresa dei collegamenti ferroviari tra Kosovo e Serbia è di grande importanza per entrambi i paesi", ha dichiarato l'inviato speciale Usa, ambasciatore Richard Grenell, in riferimento alle trattative svoltesi oggi a Berlino tra le delegazioni di Pristina e Belgrado per trovare un'intesa su tale sviluppo, le cui base sono state poste proprio dal diplomatico di Washington durante una recente missione nei due paesi. (segue) (Kop)