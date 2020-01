Balcani-Ue: presidenti parlamento a Bruxelles per discutere delle prospettive regionali

- I presidenti dei parlamenti dei paesi dei Balcani occidentali si riuniscono oggi al Parlamento europeo, con il patrocinio del presidente David Sassoli, per discutere delle prospettive europee per la loro regione. Secondo quanto reso noto dal Parlamento europeo, i presidenti dei parlamenti di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia si incontrano oggi con partecipazione dell'omologo della Croazia, paese che detiene attualmente la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. I presidenti incontreranno, oltre a Sassoli, i presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo e il gruppo di lavoro della commissione per gli affari esteri sui Balcani occidentali. (segue) (Beb)