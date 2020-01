Kosovo: formazione governo, ambasciatori del Quintetto incontreranno Kurti e Mustafa (4)

- Meno ottimismo nelle dichiarazioni arrivate da Vetevendosje, secondo cui l'elezione del loro rappresentante Glauk Konjufca a presidente del parlamento non è in discussione. La presa di posizione è stata ribadita dopo le notizie circolate sulla stampa di Pristina sulla possibilità di un passo indietro di Konjufca per rendere possibile l'accordo con la Lega democratica del Kosovo su una coalizione di governo. Quest'ultima forza politica ha chiesto infatti l'annullamento dell'elezione di Konjufca quale condizione per firmare un accordo sulla formazione di una coalizione di governo con Vetevendosje. "Non è vero che Glauk si dimetterà. Non ha alcun motivo per farlo", ha dichiarato Arberie Nagavci, esponente di Vetevendosje. La stampa di Pristina riferisce tuttavia di trattative che proseguono tra i due partiti vincitori delle elezioni di ottobre in Kosovo per trovare un'intesa. (Kop)