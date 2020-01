Lombardia: Duci (Cisl), Giunta Regione fa ordinaria amministrazione dell'esistente

- Questa Giunta regionale "non sta facendo altro che un'ordinaria amministrazione dell'esistente". Lo ha affermato il segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci, nella sua relazione al consiglio generale regionale riunito questa mattina a Milano alla presenza della segretaria generale Cisl, Annamaria Furlan. Nel suo intervento Duci ha sottolineato che nonostante i tavoli di confronto aperti "ben poche delle nostre richieste e proposte si tramutano in provvedimenti e dati di fatto" e ha annunciato per i prossimi mesi un "maggiore movimentismo" della Cisl lombarda, non escludendo forme di mobilitazione che, "avanti di questo passo, appaiono scelte obbligate". (Com)