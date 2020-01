Aerospazio: Russia-Angola, Putin ratifica l’accordo di cooperazione

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ratificato un accordo tra il governo della Federazione Russa e quello dell'Angola sulla cooperazione nel campo dell'esplorazione e dello sfruttamento dello spazio per scopi pacifici. Il documento è pubblicato sul portale web ufficiale per le informazioni normative. Scopo dell'accordo è stabilire una base giuridica e organizzativa per lo sviluppo della cooperazione con l'Angola nel campo delle attività spaziali congiunte. L'accordo definisce le condizioni di base per le relazioni bilaterali nel settore delle attività spaziali.(Rum)