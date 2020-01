Serbia: movimento "Uno di 5 milioni" annuncia partecipazione alle elezioni anticipate

- Il movimento cittadino "Uno di 5 milioni" si presenterà alle prossime elezioni parlamentari in Serbia: lo hanno annunciato i rappresentanti del movimento secondo quanto riporta la stampa locale. "Secondo le informazioni di cui disponiamo, alcuni dei firmatari (del movimento) si preparano ad andare alle elezioni", ha detto l'esponente Valentina Rekovic in una conferenza stampa oggi a Belgrado. Nei prossimi giorni, ha aggiunto Rekovic, saranno resi noti i nomi di coloro che intendono partecipare alle elezioni. Altri esponenti dl movimento cittadino, ha infine precisato Rekovic, hanno invece deciso di condividere la posizione di alcune forze politiche del paese e boicottare il voto previsto in primavera. Il movimento ha organizzato decine di proteste in piazza contro le autorità al governo a partire da dicembre 2018. Aleksandar Vucic, capo dello Stato nonché presidente della forza di maggioranza, il Partito progressista serbo (Sns), ha organizzato come risposta alle proteste una campagna denominata "Il futuro della Serbia" che ad aprile ha toccato le due città principali, Belgrado e Novi Sad. (segue) (Seb)