Brasile: antitrust dà via libera a fusione compagnie aeree Embraer e Boeing (2)

- Una di queste consiste nell'acquisizione da parte della Boeing dell'80 per cento del capitale dell'attività di aviazione commerciale di Embraer, relativa alla produzione di grandi aeromobili regionali e commerciali. Gli azionisti hanno approvato la proposta che porterà alla creazione di una nuova società (joint venture) di aviazione commerciale in Brasile, del valore di 5,2 miliardi di dollari. Per l'acquisizione dell'80 per cento delle azioni di Embraer la Boeing pagherà 4,2 miliardi di dollari. (segue) (Brb)