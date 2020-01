Brasile: antitrust dà via libera a fusione compagnie aeree Embraer e Boeing (3)

- La seconda riguarda la creazione di una joint venture tra Boeing ed Embraer finalizzata alla promozione e sviluppo di aeromobili militari, in particolare i velivoli multifunzionali Kc-390, con quote rispettivamente del 49 per cento per la statunitense e del 51 per la brasiliana che manterrebbe il controllo dell'azienda. Il Cade ha concluso che l'operazione dovrebbe comportare benefici per Embraer, che diventerà un partner strategico di Boeing. Per l'organismo, la divisione militare, che rimane a Embraer, beneficerà di una maggiore cooperazione tecnologica e commerciale da parte di Boeing. Inoltre, gli investimenti più pesanti della divisione commerciale, che ha una forte concorrenza con Airbus, saranno a carico di Boeing. (segue) (Brb)