Lega: Salvini prepara mobilitazione per "salvare" la Capitale, Raggi "romani staccate il citofono"

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, è pronto a scendere nuovamente in piazza, a Roma, contro il duo Raggi-Zingaretti. In mattinata, l'ex ministro dell'Interno, ha infatti annunciato la mobilitazione in programma domenica 16 febbraio. La Capitale, dice Salvini, "merita un sindaco e un governatore più decenti di Raggi e Zingaretti" e in diretta Facebook rilancia: "Venite tutti a dare un contributo". Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino di Roma che, in chiaro riferimento alla famosa "citofonata" di Salvini al presunto spacciatore di Bologna, ha lanciato un appello ai cittadini. "Domenica 16 febbraio consiglio a tutti i romani di staccare la corrente ai campanelli. Matteo Salvini potrebbe citofonarvi per cercare di vendervi chiacchiere", twitta Raggi. (Rer)