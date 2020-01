Bangladesh: Dacca Sud, candidato sindaco del Partito nazionalista presenta il programma

- Ishraque Hossain, candidato sindaco di Dacca Sud del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) alle elezioni del primo febbraio, ha presentato ieri il suo programma di governo, articolato in 13 punti e 144 proposte. Il politico ha puntato l’accento soprattutto sulla sanità, l’istruzione, l’ambiente, la comunicazione e la sicurezza. In particolare ha promesso un’azione decisa per contrastare la violenza contro le donne e i bambini e una battaglia contro la corruzione. Gli aspiranti alla guida di Dacca Sud sono sette. Il sindaco uscente è Sayeed Khokon, della Lega popolare bengalese (Al, Awami League, il partito della premier, Sheik Hasina), il cui candidato è però Fazle Nour. Dacca Sud è una delle due municipalità in cui è suddivisa la capitale del Bangladesh. Anche le elezioni per il sindaco di Dacca Nord si terranno nella stessa giornata. I candidati sono sei, tra i quali il sindaco uscente Atiqul Islam, in carica da poco meno di un anno in seguito al decesso del predecessore Annisul Huq, della Lega popolare.(Inn)