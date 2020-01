Umbria: De Luca (M5s), alla giunta non interessa questione acqua pubblica

- “L'assessore Morroni si è dichiarato non competente, non interessato alla questione dell'acqua pubblica”. Lo ha detto il capogruppo regionale umbro del Movimento 5 stelle, Thomas De Luca spiegando che: “lo ha fatto durante la seduta di question time in risposta all'interrogazione del M5s sul blitz che sta avvenendo in questi giorni per mettere nelle mani dei privati le società di gestione del servizio idrico. Non gli compete perché un'eventuale proposta di ripubblicizzazione riguarda un futuro remoto, dieci anni sono troppi. Troppo audace guardare oltre le prossime elezioni!” De Luca ha poi aggiunto: "Riteniamo doveroso che l'assessore agisca di conseguenza dichiarando i cittadini umbri non competenti nel pagamento delle tariffe tra le più alte d'Italia a fronte di un sistema idrico che fa letteralmente acqua da tutte le parti con perdite idriche che in alcuni territori superano il 52 per cento”. (segue) (Ren)