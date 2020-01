Umbria: De Luca (M5s), alla giunta non interessa questione acqua pubblica (2)

- Quindi il consigliere regionale del Movimento cinque stelle ha spiegato: "Proponiamo per cui una moratoria decennale. Finché i cittadini non potranno avere una rappresentanza, un peso decisionale su un tema su cui con una percentuale schiacciante del 95 per cento tramite il referendum del 2011 si sono espressi a favore della ripubblicizzazione dell'acqua". Thomas De Luca ha concluso: "No taxation without rappresentation era il motto dei rivoluzionari americani, coerentemente con questo principio liberale e democratico gli umbri dovrebbero essere liberati da questo tradimento democratico”. (Ren)