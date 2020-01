Latina: Trano (M5s), Meloni e Salvini chiariscano presunti rapporti tra loro partiti e criminalità

- Il deputato del Movimento 5 stelle, Raffaele Trano, in una nota stampa, commenta l'inchiesta de L'Espresso sulla corruzione a Latina sottolineando come "le rivelazioni uscite oggi su L'Espresso raccontano ancora una volta di intrecci tra politica e malaffare ai danni della collettività". "A Latina, esponenti politici di Fratelli d’Italia e Lega - afferma Trano - da quanto si apprende dalla stampa, avrebbero avuto il sostegno dei clan malavitosi per essere eletti. Politici non solo a livello locale, ma purtroppo anche nazionale. Tutto questo, se confermato, è inaccettabile. I cittadini non ne possono più di leggere sui giornali di una classe politica in rapporti diretti con il malaffare ai danni della società civile. Matteo Salvini e Giorgia Meloni chiariscano immediatamente le loro posizioni e quelle dei loro esponenti locali". (Com)