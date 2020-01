Commercio Roma: Bordoni (Lega), non si fa decoro sfrattando i lavoratori

- "Non si fa decoro sfrattando i lavoratori. Aver concluso poco e niente è il più grande rammarico di questa Amministrazione che corre a nascondersi dietro al cono visivo dei monumenti insieme a tutti i suoi fallimenti". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "Abbiamo già ampiamente documentato come una guerra a oltranza al Commercio non ristabilisce alcuna situazione di legalità ma alimenta solo l'abusivismo - aggiunge Bordoni -. Per smentire questa evidenza i 5 stelle vogliono militarizzare la Fontana di Trevi ma questo dimostra solo quante energie e forze si sprecano nel far quadrare conti che non tornano. Gli operatori del commercio su area pubblica sfrattati da diversi giorni dalle loro postazioni storiche sono in stato d'agitazione sindacale con tutte le sigle del settore e chiedono la sospensione di una deportazione commerciale a fronte della quale né il Comune né il dipartimento attività produttive danno sufficienti rassicurazioni. Non si può andare continuamente a scontro con questa categoria e costringerla ad indire una manifestazione generale di tutto il commercio su area pubblica a Roma per portare in piazza il loro dissenso; la Raggi pensi piuttosto a liberare la città dalle migliaia di venditori abusivi e clandestini che spacciano merce contraffatta, il decoro non si fa applicando la normativa per le delocalizzazioni in modo del tutto sbagliato ma tutelando e valorizzando - conclude Bordoni - il commercio e questo vale soprattutto nei casi delle licenze storiche". (Com)