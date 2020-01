Brasile: autorità giudiziarie revocano sequestro parco olimpico di Rio2016

- Il tribunale federale di Rio de Janeiro ha revocato il sequestro del Parco Olimpico di Rio 2016, nel quartiere di Barra da Tijuca, e del complesso sportivo del quartiere di Deodoro. Sarà dunque nuovamente consentito sia l'uso da parte di atleti, sia lo svolgimento di eventi e concerti. Lo rivela il quotidiano "GloboEsporte". Gli spazi erano stati interdetti lo scorso 17 gennaio, dal parte del municipio di Rio in adempimento a una decisione del Tribunale federale. A chiedere il sequestro per motivi di sicurezza era stata la procura federale di Rio (Mpf) secondo cui le strutture non potevano essere utilizzate a causa dell'assenza di licenze che certificano requisiti di sicurezza. Tra le strutture cui sono stati apposti i sigilli c'è anche l'intero parco olimpico di Barra da Tijuca, principale centro sportivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio 2016 e che ospita ancora eventi culturali e sportivi. (Brb)