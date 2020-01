Scuola: Baglio (Pd), più fondi per edilizia, da Miur importante iniziativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina del Pd, Valeria Baglio, esprime soddisfazione per la proposta di emendare la legge di Bilancio per avere maggiori disponibilità finanziaria per le scuole. "Bene l'iniziativa del governo e del Miur in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni per mettere in sicurezza gli edifici scolastici - dichiara Baglio in una nota -. La proposta di emendare la legge di Bilancio per avere maggiori disponibilità finanziaria, può facilitare un piano di riqualificazioni di cui Roma ha una grande necessità. Auspichiamo che la giunta Raggi - conclude - sia in grado di intercettare le risorse necessarie alla Capitale. Investire e ampliare le disponibilità per la scuola è una priorità assoluta. Più sicurezza, ambienti migliori e meno spreco energetico".(Com)