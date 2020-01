Campania: Di Scala (FI), anomalo che Asl Napoli ricorra a consulenti salernitani

- "Che cosa c'è dietro la convenzione tra l'Asl Napoli 1 e il Ruggi D'Aragona per la effettuazione di consulenze cardiochirurgiche a favore dei pazienti ricoverati nell'Utic dell'ospedale del Mare?". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campano di Forza Italia Maria Grazia Di Scala. Che ha aggiunto: "E' a dir poco anomalo e sicuramente inappropriato che pur disponendo sul territorio di strutture specialistiche eccellenti come quelle del Monaldi o del Cardarelli di Napoli, l'Ospedale del Mare debba ricorrere a Salerno". Di Scala ha concluso: ""Non vogliamo pensar male, a interessi politici o altro, ma è evidente che, anche in ragione dei costi che comportano, su certe procedure è doveroso un approfondimento". (Ren)