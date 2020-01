Municipio VIII: Ciaccheri, venerdì conferenza stampa "Liberare Roma"

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, presenterà venerdì 31 gennaio, "Liberare Roma", "una sfida a cui voglio dare un contributo in prima persona", afferma. "È arrivato il momento per realizzare insieme il sogno più grande. Mettersi in gioco per liberare Roma e tornare ad investire sul futuro di questa città - dichiara Ciaccheri - In questi anni, abbiamo visto Roma maltrattata, abbandonata, senza orizzonti. Gli anni dell'inefficacia di Virginia Raggi saranno ricordati per quel fallimento che vediamo ogni giorno. Venerdì 31 gennaio lanciamo la nostra sfida. Un percorso a tappe, condiviso. Un anno di mobilitazione e protagonismo cittadino aperto a chi vorrà essere parte del sogno più grande: Liberare Roma, insieme", conclude Ciaccheri. (Com)