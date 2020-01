Roma: appartamento in fiamme in via Isole Curzolane, paura ma nessun ferito

Roma, 28 gen 16:30 - (Agenzia Nova) - Fiamme in appartamento, questa notte, in via Isole Curzolane a Roma. L'allarme è scattato poco dopo l'una da una palazzina su 5 piani. Il rogo si è sviluppato in uno dei due appartamenti del terzo piano rialzato e il denso fumo si è ben presto propagato anche agli altri appartamenti. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e una ambulanza del 118. All'arrivo dei soccorritori tutti gli occupanti degli alloggi erano all'esterno e nessuno era rimasto ferito o intossicato. A rogo spento, è stato possibile ipotizzare che ad innescare le fiamme sia stato un cortocircuito elettrico. L'unico degli appartamenti dichiarato inagibile è quello del terzo piano. (Rer)