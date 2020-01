Medio Oriente: proteste a Gaza a poche ore dall'annuncio del piano di pace Usa

- Migliaia di palestinesi stanno protestando nella Striscia di Gaza a poche ore dall’annuncio da parte del presidente statunitense Donald Trump del cosiddetto piano di pace del secolo per il Medio Oriente. Nella città di Gaza i manifestanti hanno dato alle fiamme foto che raffigurano Trump e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che oggi si trova a Washington per l’annuncio del piano. “La Palestina non è in vendita” è uno degli slogan scanditi dai manifestanti nell’enclave. In vista dell’annuncio del piano, la leadership palestinese di Ramallah, guidato dal partito Fatah, ha organizzato un incontro in Cisgiordania a cui sono stati invitati anche gli esponenti del partito rivale Hamas. Un esponente di Hamas, Khalil al Hayya, ha dichiarato: “Quando siamo uniti, né Netanyahu, né Trump possono sfidarci per sottrarre i nostri diritti”. Anche il partito della Jihad islamica (Pij) ha annunciato che parteciperà all’incontro d’emergenza di Ramallah. (Res)