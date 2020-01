Napoli: Buonanno, parte progetto accompagnamento al lavoro per detenuti

- "Per la prima volta, due persone detenute sono state accompagnate nel quartiere di Scampia, dove hanno iniziato un'attività di giardinaggio coadiuvate dal personale responsabile, prestando servizio volontario e gratuito: con questo progetto, abbiamo messo al centro il tema del lavoro inteso come misura complementare alla detenzione". Lo ha dichiarato l'assessore comunale alle politiche sociali e al lavoro di Napoli Monica Buonanno in occasione dell'avvio, questa mattina, del progetto "Mi riscatto per Napoli", nato dalla collaborazione fra l'amministrazione comunale e il centro penitenziario di Secondigliano. Buonanno ha affermato: "Pensare al lavoro come alternativa valida di riabilitazione del detenuto permette di dare dignità alle persone inserendole in percorsi di legalità: come amministrazione ci stiamo fortemente battendo per intraprendere strade che siano alternative alla pura reclusione". (segue) (Ren)