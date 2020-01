Coronavirus: l’Algeria ordina il rimpatrio di 36 cittadini bloccati in Cina

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha dato oggi istruzioni al ministero degli Esteri di avviare immediatamente le procedure necessarie per rimpatriare i cittadini algerini bloccati nella città di Wuhan, in Cina. Messa in quarantena dalle autorità cinesi in seguito alla diffusione del Coronavirus, il capoluogo della provincia dello Hubei, ospita alcuni cittadini algerini, tra cui studenti. In un comunicato stampa diffuso dall’emittente televisiva pubblica, la presidenza della Repubblica ha informato che sono state impartite istruzioni affinché i cittadini algerini vengano rimpatriati non appena possibile. Secondo lo stesso comunicato stampa, 36 algerini sono attualmente bloccati nella città in quarantena, la maggior parte dei quali sono studenti. Da diversi giorni, inoltre, il ministero della Salute e le compagnie aeree dell’Algeria hanno adottato misure preventive eccezionali, attraverso una strategia nazionale per prevenire il Coronavirus, nei porti, negli aeroporti e negli ospedali, oltre a misure per evacuare la comunità algerina dalle aree colpite dal virus. Il direttore della prevenzione presso il ministero della Salute di Algeri, Jamal Farar, ha affermato che sono state adottate misure rigorose, intensificando la sensibilizzazione e rafforzando il monitoraggio attraverso porti e aeroporti, istituendo dispositivi speciali e termocamere per condurre controlli per le persone che provengono da aree colpite dal virus e preparare sezioni ospedaliere in previsione di qualsiasi emergenza. (Ala)