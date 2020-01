Germania-Israele: Rivlin a Berlino, fare di tutto affinché l'Olocausto non si ripeta

- È “necessario fare di tutto affinché qualcosa come l'Olocausto non si ripeta mai più”. È quanto affermato dal presidente israeliano, Reuven Rivlin, durante l'incontro che ha avuto oggi con gli studenti del liceo ebraico di Berlino “Moses Mendelssohn”, cui ha preso parte anche il capo dello Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier. Come riferisce il portale d'informazione “Web.de”, Rivlin è in visita a Berlino da oggi al 30 gennaio prossimo. (Geb)