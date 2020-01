M5s: alle 19 riunione per scelta capo delegazione al governo e alle 21 assemblea congiunta

- Come annunciato ieri dal capo politico reggente del Movimento cinque stelle Vito Crimi, i ministri, i viceministri e i sottosegretari del Movimento si riuniranno quest'oggi per decidere il nuovo capo delegazione al governo, dopo il passo indietro di Luigi Di Maio. La riunione, a quanto si apprende da fonti parlamentari M5s, dovrebbe tenersi alle ore 19 a largo Chigi. Non sarà l'unico momento di confronto in casa Cinque stelle dal momento che, in serata, intorno alle 21 circa, alla Camera è in programma anche l'assemblea congiunta dei parlamentari M5s, la prima con il nuovo capo politico reggente. (Rin)