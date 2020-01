Moldova: il presidente Dodon ha incontrato i rappresentanti del corpo diplomatico nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente moldavo Igor Dodon ha avuto un incontro con gli ambasciatori accreditati nel paese, con i capi delle missioni e con i rappresentanti delle organizzazioni internazionali. Secondo l'amministrazione presidenziale di Chisinau, durante l'incontro il capo dello Stato ha menzionato tre temi di grande interesse. Dodon ha riferito sulla politica interna del paese e sulle intenzioni del governo di adottare misure concrete per aumentare il tenore di vita della popolazione attuando importanti progetti infrastrutturali. Il presidente moldavo ha sottolineato che un'efficace collaborazione tra le principali cariche del paese crea una buona opportunità per continuare a promuovere con successo i cambiamenti in atto, in modo che questi possano essere percepiti dai cittadini. Un altro argomento affrontato durante l'incontro ha riguardato la politica estera della Moldova. Il capo dello Stato ha riconfermato l'intenzione dell'attuale governo di continuare a promuovere l'equilibrata politica estera tra est e ovest. Dodon ha inoltre ribadito che la leadership del paese rispetterà tutti gli impegni assunti nei confronti dei partner esterni, compresa l'attuazione delle riforme più importanti. Tra le altre cose, i funzionari hanno parlato dell'evoluzione e delle prospettive per la risoluzione della controversia transnistriana. (Moc)