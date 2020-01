Italia-Ue: Amendola, su ritardi pagamenti amministrazioni pubbliche stiamo recuperando tempo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta recuperando il tempo perduto per quanto riguarda i pagamenti della pubblica amministrazione e creerà un sistema che permetterà che tutto si risolva nei tempi dovuti. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, in uscita dal Consiglio Affari generali dell'Unione europea, rispondendo a una domanda sulla sentenza della Corte di giustizia della Ue che oggi ha riconosciuto l'Italia in violazione dei tempi, previsti dalla direttiva europea, per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche. Secondo Amendola sono chiari "i passi in avanti fatti dal 2015" con "i sistemi informatici sviluppati, la certificazione elettronica, il concerto tra l'amministrazione centrale e quelle locali che devono mettersi in regola". Il ministro ha rilevato che la Corte riconosce "che ci sono state molte novità dal punto di vista dei giorni di recupero e dal punto di vista dei sistemi per risolvere questa tematica". Questi passi, però, non sono sufficienti per la Corte. Per questo, "stiamo recuperando il tempo perduto preparando un sistema che farà sì che tutto sarà risolto nei tempi dovuti", ha aggiunto Amendola. (Beb)