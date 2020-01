Cultura: Pistoletto realizzerà installazione su banchina Tevere a Roma

- Sulla banchina del Tevere a Roma, fra la primavera e l’estate del 2020, sarà esposta l’installazione “Terzo paradiso” del noto artista Michelangelo Pistoletto. Nella giornata di ieri, nell’istituto comprensivo “Dionigio Romeo Chiodi” è stata avviata la scelta del bozzetto dell’opera. L’installazione sarà parte dell’evento "Vivi Tevere Roma" che si connoterà come forum interdisciplinare in un’ottica di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana. Nell’ambito del contratto di fiume si è infatti creata una rete di associazioni legata a un progetto partecipativo, quella del Rebirth Forum promosso da fondazione Pistoletto onlus - Cittadellarte, che fa propri i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda 2030 Onu anche attraverso il contributo dell'arte e della creatività in genere. In questo contesto nasce il progetto “Terzo paradiso”.(Com)