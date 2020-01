Giustizia: Camera, maggioranza chiede rinvio in commissione pdl Costa su prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di governo ha chiesto in Aula alla Camera il rinvio in commissione Giustizia della proposta di legge di Forza Italia che mira ad abrogare la riforma della prescrizione. Lo ha annunciato il deputato di Leu, Federico Conte, secondo cui "il rinvio è una soluzione che ci consentirà di discutere potendo dare un contributo positivo". "Sarà la cartina di tornasole per vedere se troveremo un accordo", ha aggiunto. (Rin)