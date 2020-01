Traffico Lombardia: Anas, provvisoriamente chiusa per incidente Statale 45 bis

- A causa di un incidente, la strada statale 45 bis “Gardesana Occidentale” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 64,600, a Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia. Lo fa sapere Anas in una nota. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le attività di soccorso e per riaprire al transito la statale in tempi brevi. (com)