Bulgaria: Georgieva (Fmi), ottime possibilità di adottare l'euro nel 2023

- L'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona è ampiamente possibile entro il 2023. È quanto ha dichiarato il direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, all’emittente radiofonica "Bnr". Secondo Georgieva, il paese sta affrontando positivamente il percorso di adozione dell'euro previsto per il 2023. Allo stesso tempo, il direttore generale dell’Fmi ha sottolineato come la Bulgaria non debba restare indietro rispetto alle politiche ecologiche in quanto un'economia a basse emissioni di anidride carbonica darebbe "nuovo slancio agli investimenti e contribuirebbe a creare nuovi posti di lavoro".(Bus)