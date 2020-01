Abruzzo: Fiom, delusi da incontro su vertenza Lfoundry (2)

- E ancora: "Nel corso dell'incontro l'azienda ha poi annunciato la chiusura anticipata dei contratti di solidarietà e ha affermato che il costo del lavoro è troppo alto rispetto ai competitor. Alla presenza delle organizzazioni nazionali e territoriali, della RSU, dei rappresentati delle istituzioni regionali e di consiglieri regionali, l'Ad della Lfoundry, Marcello D'Antiochia , avrebbe individuato nel costo del lavoro l'unica vera criticità dello stabilimento. Come se la cinese Wuxi avesse acquistato Lfoundry per competere a livello globale sul costo del lavoro e non per il know how e le competenze presenti nel sito che vantano una trentennale esperienza nella produzione di Cis di altissima qualità per settori strategici dell'economia del nostro Paese e non solo". "La presentazione dell'azienda è risultata davvero lacunosa, poco convincente e piena di insidie - hanno accusato Tibaldi e De Sanctis - dunque per la Fiom-Cgil permangono forti elementi di preoccupazione per la tenuta occupazionale e tecnologica del sito". (Ren)