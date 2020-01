Venezuela: Foro Penal denuncia presenza di 390 prigionieri politici

- L’organizzazione non governativa Foro Penal denuncia la presenza di 390 prigionieri politici in Venezuela, tra cui 121 militari e un minore di età. “Il Venezuela è il paese con il maggior numero di prigionieri nelle Americhe”, ha denunciato Alfredo Romero, direttore di Foro Penal, in un video pubblicato sul suo account Twitter. Il bilancio ha ricevuto l’avallo dell’Organizzazione degli stati americani (Osa). (segue) (Brb)